تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
التفسير: ص ٥٦:٣٨
ص
٥٦
٥٦:٣٨
جهنم يصلونها فبيس المهاد ٥٦
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٥٦
جَهَنَّمَ
يَصۡلَوۡنَهَا
فَبِئۡسَ
ٱلۡمِهَادُ
٥٦
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 38:56إلى 38:57
Они будут гореть в Адском Пламени, которое со всех сторон будет испепелять тела мучеников. Над ними будут навесы из огня, а под ними - огненные настилы. Как же скверно это ложе, и как же скверно знать, что ты прикован к нему на веки вечные!