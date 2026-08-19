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التفسير: ص ٥٦:٣٨
ص
٥٦
٥٦:٣٨
جهنم يصلونها فبيس المهاد ٥٦
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٥٦
جَهَنَّمَ
يَصۡلَوۡنَهَا
فَبِئۡسَ
ٱلۡمِهَادُ
٥٦
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Rebar Kurdish Tafsir
[
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ (٥٦)
] ئهچنه ناو دۆزهخ كه خراپترین شوێنی مانهوهیه وهكو بێشكهو شوێنێك كه تیایدا پاڵ ئهدهنهوهو ههموو لایهكیان ئاگره.