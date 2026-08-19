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التفسير: ص ٥١:٣٨
ص
٥١
٥١:٣٨
متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ٥١
مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَـٰكِهَةٍۢ كَثِيرَةٍۢ وَشَرَابٍۢ ٥١
مُتَّكِـِٔينَ
فِيهَا
يَدۡعُونَ
فِيهَا
بِفَٰكِهَةٖ
كَثِيرَةٖ
وَشَرَابٖ
٥١
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العربية
تفسير القرطبي
قوله تعالى : متكئين فيها هو حال قدمت على العامل فيها وهو قوله : يدعون فيها أي يدعون في الجنات متكئين فيها .بفاكهة كثيرة أي بألوان الفواكه " وشراب " : أي وشراب كثير ، فحذف لدلالة الكلام عليه .