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التفسير: ص ٥٠:٣٨
ص
٥٠
٥٠:٣٨
جنات عدن مفتحة لهم الابواب ٥٠
جَنَّـٰتِ عَدْنٍۢ مُّفَتَّحَةًۭ لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ ٥٠
جَنَّٰتِ
عَدۡنٖ
مُّفَتَّحَةٗ
لَّهُمُ
ٱلۡأَبۡوَٰبُ
٥٠
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Rebar Kurdish Tafsir
[
جَنَّاتِ عَدْنٍ
] بهههشتێكه كه شوێنی مانهوهیه [
مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ (٥٠)
] دهرگاكانیان بۆ ئهكرێتهوه تا بهڕێزهوه بچنه ژوورهوه