تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
ص
٤٥
٤٥:٣٨
واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار ٤٥
وَٱذْكُرْ عِبَـٰدَنَآ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ أُو۟لِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَـٰرِ ٤٥
وَٱذۡكُرۡ
عِبَٰدَنَآ
إِبۡرَٰهِيمَ
وَإِسۡحَٰقَ
وَيَعۡقُوبَ
أُوْلِي
ٱلۡأَيۡدِي
وَٱلۡأَبۡصَٰرِ
٤٥
واذكر -أيها الرسول-
عبادنا وأنبياءنا:
إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ فإنهم أصحاب قوة في طاعة الله، وبصيرة في دينه.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
تفسير السعدي
يقول تعالى:
{ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا }
الذين أخلصوا لنا العبادة ذكرا حسنا،
{ إِبْرَاهِيمَ }
الخليل
{ و }
ابنه
{ إِسْحَاقَ وَ }
ابن ابنه
{ يَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي }
أي: القوة على عبادة اللّه تعالى
{ وَالْأَبْصَارَ }
أي: البصيرة في دين اللّه. فوصفهم بالعلم النافع، والعمل الصالح الكثير.