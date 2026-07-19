تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
ص
٤٣
٤٣:٣٨
ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لاولي الالباب ٤٣
وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةًۭ مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ٤٣
وَوَهَبۡنَا
لَهُۥٓ
أَهۡلَهُۥ
وَمِثۡلَهُم
مَّعَهُمۡ
رَحۡمَةٗ
مِّنَّا
وَذِكۡرَىٰ
لِأُوْلِي
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
٤٣
فكشفنا عنه ضره وأكرمناه ووهبنا له أهله من زوجة وولد، وزدناه مثلهم بنين وحفدة، كل ذلك رحمة منَّا به وإكرامًا له على صبره، وعبرة وذكرى لأصحاب العقول السليمة؛ ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج وكشف الضر.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ
] وه كهسوكاریشیمان بۆ گێڕایهوه، ئهووترێ: مردوونه خوای گهوره زیندووی كردونهتهوه، یاخود كۆی كردونهتهوه له دوای ئهوهی بڵاو بوونهتهوه [
وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ
] وه هاوشێوهی ئهوانهیشى لهگهڵیاندا پێ بهخشیوه [
رَحْمَةً مِنَّا
] وهكو ڕهحمهتێك له خوای گهورهوه بههۆى ئارامگرتن و سوپاسگوزارى و رازى بوونى [
وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٤٣)
] وه وهكو یادخستنهوهیهكیش بۆ ئهو كهسانهی كه خاوهن عهقڵ و ژیرین كه بزانن سهرهنجامى ئارامگرتن خۆشگوزهرانى و دهروى خێرو بردنهوهیه.