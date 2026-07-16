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ص
٤٠
٤٠:٣٨
وان له عندنا لزلفى وحسن ماب ٤٠
وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٤٠
وَإِنَّ
لَهُۥ
عِندَنَا
لَزُلۡفَىٰ
وَحُسۡنَ
مَـَٔابٖ
٤٠
وإن لسليمان عندنا في الدار الآخرة لَقربةً وحسن مرجع.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (٤٠)
] وه ئهمیش له ئێمه نزیكه وه ڕێزی لێ ئهگرین وه باشترین گهڕانهوهی بۆ ههیه كه پله بهرزهكانى بهههشته.