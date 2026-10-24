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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة ص، الآية 4
ص
٤
٤:٣٨
وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هاذا ساحر كذاب ٤
وَعَجِبُوٓا۟ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌۭ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا سَـٰحِرٌۭ كَذَّابٌ ٤
وَعَجِبُوٓاْ
ﱙ
أَن
ﱚ
جَآءَهُم
ﱛ
مُّنذِرٞ
ﱜ
مِّنۡهُمۡۖ
ﱝﱞ
وَقَالَ
ﱟ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱠ
هَٰذَا
ﱡ
سَٰحِرٞ
ﱢ
كَذَّابٌ
ﱣ
٤
ﱤ
وعجِب هؤلاء الكفار مِن بعث الله إليهم بشرا منهم؛ ليدعوهم إلى الله ويخوَّفهم عذابه،
وقالوا:
إنه ليس رسولا بل هو كاذب في قوله، ساحر لقومه، كيف يصيِّر الآلهة الكثيرة إلهًا واحدًا؟ إنَّ هذا الذي جاء به ودعا إليه لَشيء عجيب.
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