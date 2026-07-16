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ص
٣٣
٣٣:٣٨
ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق ٣٣
رُدُّوهَا عَلَىَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ٣٣
رُدُّوهَا
عَلَيَّۖ
فَطَفِقَ
مَسۡحَۢا
بِٱلسُّوقِ
وَٱلۡأَعۡنَاقِ
٣٣
فقال:
إنني آثرت حب المال عن ذكر ربي حتى غابت الشمس عن عينيه، رُدُّوا عليَّ الخيل التي عُرضت من قبل، فشرع يمسح سوقها وأعناقها.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
رُدُّوهَا عَلَيَّ
] وتی: ئهسپهكانم بۆ بگهڕێننهوه [
فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (٣٣)
] وتراوه: به شمشێر ئهیدا له قاچ و گهردهنیان لهبهر ئهوهی ئهو ئهسپانه سهرقاڵی كرد له زیكری خوای گهورهو له نوێژ كردن، بهڵام ئهو بۆچوونهش تهواو نیه، لهبهر ئهوهی ئهسپهكان تاوانیان نهبووهو ئهوه ستهمهو ستهمیش له پێغهمبهران ناوهشێتهوه، بهڵكو (مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ) له خۆشهویستیان دهستی ئههێنا به قاچ و مل و سهریاندا نهك بیانكوژێت و سزایان بدات ئهوان چ تاوانێكیان ههبووه.