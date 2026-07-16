تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
ص
٢٩
٢٩:٣٨
كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ٢٩
كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ مُبَـٰرَكٌۭ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَـٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ٢٩
كِتَٰبٌ
أَنزَلۡنَٰهُ
إِلَيۡكَ
مُبَٰرَكٞ
لِّيَدَّبَّرُوٓاْ
ءَايَٰتِهِۦ
وَلِيَتَذَكَّرَ
أُوْلُواْ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
٢٩
هذا الموحى به إليك -أيها الرسول- كتاب أنزلناه إليك مبارك؛ ليتفكروا في آياته، ويعملوا بهداياته ودلالاته، وليتذكر أصحاب العقول السليمة ما كلفهم الله به.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- ئهم قورئانه پیرۆزو پڕ خێرو بهرهكهته كتابێكه بۆ تۆمان دابهزاندووه [
لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ
] بۆ ئهوهی له ئایهتهكانی تێبگهن و تێبفكرن و بیربكهنهوه [
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٩)
] وه ئهوانهیشی كه خاوهن عهقڵ و ژیرین تا یادبكهنهوهو پهندو ئامۆژگاری وهربگرن.