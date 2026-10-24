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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة ص، الآية 18
ص
١٨
١٨:٣٨
انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق ١٨
إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ١٨
إِنَّا
ﱎ
سَخَّرۡنَا
ﱏ
ٱلۡجِبَالَ
ﱐ
مَعَهُۥ
ﱑ
يُسَبِّحۡنَ
ﱒ
بِٱلۡعَشِيِّ
ﱓ
وَٱلۡإِشۡرَاقِ
ﱔ
١٨
ﱕ
إنا سخَّرنا الجبال مع داود يسبِّحن بتسبيحه أول النهار وآخره، وسخرنا الطير معه مجموعة تسبِّح، وتطيع تبعًا له.
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