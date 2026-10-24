تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة ص، الآية 15
ص
١٥
١٥:٣٨
وما ينظر هاولاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق ١٥
وَمَا يَنظُرُ هَـٰٓؤُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍۢ ١٥
وَمَا
ﳏ
يَنظُرُ
ﳐ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳑ
إِلَّا
ﳒ
صَيۡحَةٗ
ﳓ
وَٰحِدَةٗ
ﳔ
مَّا
ﳕ
لَهَا
ﳖ
مِن
ﳗ
فَوَاقٖ
ﳘ
١٥
ﳙ
وما ينتظر هؤلاء المشركون لحلول العذاب عليهم إن بقوا على شركهم، إلا نفخة واحدة ما لها من رجوع.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.