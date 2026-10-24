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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة ص، الآية 11
ص
١١
١١:٣٨
جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب ١١
جُندٌۭ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌۭ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ١١
جُندٞ
ﲮ
مَّا
ﲯ
هُنَالِكَ
ﲰ
مَهۡزُومٞ
ﲱ
مِّنَ
ﲲ
ٱلۡأَحۡزَابِ
ﲳ
١١
ﲴ
هؤلاء الجند المكذِّبون جند مهزومون، كما هُزم غيرهم من الأحزاب قبلهم، كذَّبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون صاحب القوة العظيمة، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأشجار والبساتين وهم قوم شعيب. أولئك الأمم الذين تحزَّبوا على الكفر والتكذيب واجتمعوا عليه. إنْ كلٌّ مِن هؤلاء إلا كذَّب الرسل، فاستحقوا عذاب الله، وحلَّ بهم عقابه.
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