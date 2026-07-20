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سبإ
٤٨
٤٨:٣٤
قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب ٤٨
قُلْ إِنَّ رَبِّى يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ ٤٨
قُلۡ
إِنَّ
رَبِّي
يَقۡذِفُ
بِٱلۡحَقِّ
عَلَّٰمُ
ٱلۡغُيُوبِ
٤٨
قل -أيها الرسول-
لمن أنكر التوحيد ورسالة الإسلام:
إن ربي يقذف الباطل بحجج من الحق، فيفضحه ويهلكه، والله علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٤٨:٣٤
وتخصيص وصف (علاَّم الغيوب) من بين الأوصاف الإِلهية؛ للإِشارة إلى أنه عالم بالنوايا، وأن القائِل يعلم ذلك، فالذي يعلم هذا لا يجترئ على الله بادعائه باطلًا أنه أرسله إليكم. ابن عاشور:22/238.
السؤال: ما فائدة تخصيص وصف (علاَّم الغيوب) في الآية الكريمة؟
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=34_48
#وقفة_تدبرية
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