تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
سبإ
٤٦
٤٦:٣٤
۞ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ٤٦
۞ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَٰحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا۟ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا۟ ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌۭ لَّكُم بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍۢ شَدِيدٍۢ ٤٦
۞ قُلۡ
إِنَّمَآ
أَعِظُكُم
بِوَٰحِدَةٍۖ
أَن
تَقُومُواْ
لِلَّهِ
مَثۡنَىٰ
وَفُرَٰدَىٰ
ثُمَّ
تَتَفَكَّرُواْۚ
مَا
بِصَاحِبِكُم
مِّن
جِنَّةٍۚ
إِنۡ
هُوَ
إِلَّا
نَذِيرٞ
لَّكُم
بَيۡنَ
يَدَيۡ
عَذَابٖ
شَدِيدٖ
٤٦
قل -أيها الرسول-
لهؤلاء المكذبين المعاندين:
إنما أنصح لكم بخصلة واحدة أن تنهضوا في طاعة الله اثنين اثنين وواحدًا واحدًا، ثم تتفكروا في حال صاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما نسب إليه، فما به من جنون، وما هو إلا مخوِّف لكم، ونذير من عذاب جهنم قبل أن تقاسوا حرها.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
تدبر
التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
تابع
قبل ٣٧ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٤٦:٣٤
ومعناه: أن تقوموا للنظر في أمر محمد -صلى الله عليه وسلم- قيامًا خالصًا لله تعالى، ليس فيه اتباع هوى ولا ميل. وليس المراد بالقيام هنا القيام على الرجلين، وإنَّما المراد القيام بالأمر والجدّ فيه. ابن جزي:2/209.
السؤال: متى يكون القيام بأمر الله خالصًا؟ ومتى يكون باطلًا؟
(ثم تتفكروا) هل جربتم على صاحبكم كذبًا، أو رأيتم فيه جِنة، أو في أحواله مِن فساد، أو اختلف إلى أحد ممن يدَّعي العلم بالسحر، أو تعلم الأقاصيص وقرأ الكتب، أو عرفتموه بالطمع في أموالك...
عرض المزيد
٠
٠
Wael Hamza
تابع
قبل ٨ سنوات
·
المراجع
آية ٤٦:٣٤
إن الأفكار والمعتقدات ، وخاصة تلك التي ينبني عليها الكثير بل المصير ، لا يتوصل فيها إلى الحق والصواب بكثرة النقاش أو الجدال خاصة الذي يحدث على ملأ من الناس اذ يصبح الهدف فقط الانتصار للرأي والدفاع المستميت عنه. ويغيب تماما هدف الوصول للحقيقة. لذلك كانت الموعظة البليغة التي أمر الله رسوله أن يعظ الناس بها وما أظن أن الباحثين عن الحقيقة في غنى عنها تلك هي: ' قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ...'فلابد من التفكر في الحقيقة وا...
عرض المزيد
٢
٠
Sajid Bhutta
تابع
قبل ٦ سنوات
·
المراجع
آية ٤٦:٣٤
I was in a group chat for a class, and the shiekh asked a question if we should postpone our class or not, as a test. He wanted to see if we actually cared.
I was the first to respond and I asked the shiekh that we should be consistent and try to make it happen unless there's an emergency of course, soon after other brothers began saying similar statements.
Today the shiekh explained that he was testing us, he mentioned that once a few people...
عرض المزيد
٩
٧
استكشف مجتمع التدبر
الآية السابقة
الآية التالية