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سبإ
٤٠
٤٠:٣٤
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملايكة اهاولاء اياكم كانوا يعبدون ٤٠
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًۭا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ أَهَـٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٤٠
وَيَوۡمَ
يَحۡشُرُهُمۡ
جَمِيعٗا
ثُمَّ
يَقُولُ
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
أَهَٰٓؤُلَآءِ
إِيَّاكُمۡ
كَانُواْ
يَعۡبُدُونَ
٤٠
واذكر -أيها الرسول- يوم يحشر الله المشركين والمعبودين من دونه من الملائكة،
ثم يقول للملائكة على وجه التوبيخ لمن عبدهم:
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون مِن دوننا؟
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٤٠:٣٤
يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق؛ فيسأل الملائكة: (أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون). ابن كثير:3/520.
السؤال: ما الحكمة من سؤال الملائكة يوم القيامة عن عبادة المشركين لهم؟
والاقتصار على تقرير الملائكة واستشهادهم على المشركين لأن إبطال إلاهية الملائكة يفيد إبطال إلاهية ما هو دونها ممن [عُبِد] من دون الله بدلالة الفحوى، أي بطريق الأولى؛ فإن ذلك التقرير من أهم ما جعل الحشر لأجله. ابن عاشور:22/222.
السؤال: ما فائدة الاقتصار على تق...
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