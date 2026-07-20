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سبإ
٣٦
٣٦:٣٤
قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ٣٦
قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٦
قُلۡ
إِنَّ
رَبِّي
يَبۡسُطُ
ٱلرِّزۡقَ
لِمَن
يَشَآءُ
وَيَقۡدِرُ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَ
ٱلنَّاسِ
لَا
يَعۡلَمُونَ
٣٦
قل لهم -أيها الرسول-: إن ربي يوسِّع الرزق في الدنيا لمن يشاء مِن عباده، ويضيِّق على مَن يشاء، لا لمحبة ولا لبغض، ولكن يفعل ذلك اختبارًا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك اختبار لعباده؛ لأنهم لا يتأملون.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٣٦:٣٤
إخبار يتضمن الردّ عليهم بأن بسط الرزق وقبضه في الدنيا معلق بمشيئة الله؛ فقد يوسع الله على الكافر وعلى العاصي، ويضيق على المؤمن والمطيع، وبالعكس، فليس في ذلك دليل على أمر الآخرة. ابن جزي:2/ 208.
السؤال: ما سنة الله في تقسيم الرزق؟ وهل هي مقياس حقيقيّ للنجاة في الآخرة؟
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=34_36
#وقفة_تدبرية
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Quran Journey
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قبل ١٢ أسبوعًا
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المراجع
آية ٣٦:٣٤
We often seem to think that provision is in our hands, but Allah provides for us and determines when and what kind of provision we will get. We worry about whether we will get the next job, pay the next bill, or get the next meal, but we don't think about the fact that it's all in the hands of Allah. Also, we didn't question Him when He provided for us till now from when we were in our mother's wombs. Why do we question Him before the provision h...
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J Yousef
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قبل ٨ سنوات
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المراجع
آية ٣٩:٣٤، ٣٧:٣٠، ٢٤٥:٢، ٣٦:٣٤، ٦٢:٢٩، ٥٢:٣٩، ١٢:٤٢، ٢٦:١٣، ٣٠:١٧
تم النشر فى
The 99 Names of Allah
He is Al-Baasit - the Expander - who can remove even the traces of any constriction we may have felt. The key is to know that after every hardship is ease, as promised in the Qur’an. The Prophet Yusuf alayhi as-salaam (peace be upon him) had to be thrown in a well before coming into the care of the Minister. He had to be put in prison before he was given power and reunited with his family. But he understood that it was from God Almighty and was a...
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