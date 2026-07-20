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سبإ
٢٠
٢٠:٣٤
ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المومنين ٢٠
وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُۥ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًۭا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠
وَلَقَدۡ
صَدَّقَ
عَلَيۡهِمۡ
إِبۡلِيسُ
ظَنَّهُۥ
فَٱتَّبَعُوهُ
إِلَّا
فَرِيقٗا
مِّنَ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
٢٠
ولقد ظن إبليس ظنًا غير يقين أنه سيضل بني آدم، وأنهم سيطيعونه في معصية الله، فصدَّق ظنه عليهم، فأطاعوه وعصوا ربهم إلا فريقًا من المؤمنين بالله، فإنهم ثبتوا على طاعة الله.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٢٠:٣٤
قال ابن قتيبة: "إن إبليس لمَّا سأل النظرة فأنظره الله، قال: لأغوينهم ولأضلنهم، لم يكن مستيقنًا وقت هذه المقالة أن ما قاله فيهم يتم، وإنَّما قاله ظنًّا، فلمّا اتبعوه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيهم". قال الحسن: "لم يسل عليهم سيفًا ولا ضربهم بسوط، وإنَّما وعدهم ومنَّاهم؛ فاغتروا". البغوي:3/604.
السؤال: بيّن كيف صدق عليهم إبليس ظنه.
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