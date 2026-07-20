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سبإ
١٥
١٥:٣٤
لقد كان لسبا في مسكنهم اية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ١٥
لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍۢ فِى مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌۭ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍۢ وَشِمَالٍۢ ۖ كُلُوا۟ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥ ۚ بَلْدَةٌۭ طَيِّبَةٌۭ وَرَبٌّ غَفُورٌۭ ١٥
لَقَدۡ
كَانَ
لِسَبَإٖ
فِي
مَسۡكَنِهِمۡ
ءَايَةٞۖ
جَنَّتَانِ
عَن
يَمِينٖ
وَشِمَالٖۖ
كُلُواْ
مِن
رِّزۡقِ
رَبِّكُمۡ
وَٱشۡكُرُواْ
لَهُۥۚ
بَلۡدَةٞ
طَيِّبَةٞ
وَرَبٌّ
غَفُورٞ
١٥
لقد كان لقبيلة سبأ بـ
«اليمن»
في مسكنهم دلالة على قدرتنا: بستانان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم، واشكروا له نعمه عليكم; فإن بلدتكم كريمة التربة حسنة الهواء، وربكم غفور لكم.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٥:٣٤
جرَّ خبرُ سليمان -عليه السلام- إلى ذكر سبأ لما بين مُلك سليمان وبين مملكة سبأ من الاتصال بسبب قصة (بلقيس)، ولأن في حال أهل سبأ مضادة لأحوال داود وسليمان؛ إذ كان هذان مثلًا في إسباغ النعمة على الشاكرين، وكان أولئك مثلًا لسلب النعمة عن الكافرين. ابن عاشور:22/165.
السؤال: اذكر مناسبات مجيء قصة سبأ بعد قصة سليمان -عليه السلام-.
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Beenish Ameen
تابع
قبل ٥٢ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٥:٣٤
This verse is a powerful reminder that the more blessings we receive, the more we should turn to Allah in gratitude. Abundance is not just a gift—it’s a test of the heart. Comfort should soften and humble us, not harden us. It all depends on how we use what we’ve been given.
If comfort and ease remind us of Allah, moisten our tongues with His remembrance, and turn our hearts toward Him—then it is a blessing. But if these gifts distract us from H...
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