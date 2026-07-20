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سبإ
١١
١١:٣٤
ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير ١١
أَنِ ٱعْمَلْ سَـٰبِغَـٰتٍۢ وَقَدِّرْ فِى ٱلسَّرْدِ ۖ وَٱعْمَلُوا۟ صَـٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌۭ ١١
أَنِ
ٱعۡمَلۡ
سَٰبِغَٰتٖ
وَقَدِّرۡ
فِي
ٱلسَّرۡدِۖ
وَٱعۡمَلُواْ
صَٰلِحًاۖ
إِنِّي
بِمَا
تَعۡمَلُونَ
بَصِيرٞ
١١
أن اعمل دروعًا تامات واسعات وقدِّر المسامير في حِلَق الدروع، فلا تعمل الحلقة صغيرة فتَضْعُف، فلا تقوى الدروع على الدفاع، ولا تجعلها كبيرة فتثقُل على لابسها، واعمل يا داود أنت وأهلك بطاعة الله، إني بما تعملون بصير لا يخفى عليَّ شيء منها.
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تدبر
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
·
المراجع
آية ١١:٣٤
في هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع، وأن التحرُّف بها لا ينقص من مناصبهم، بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم؛ إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهم، والاستغناء عن غيرهم، وكسب الحلال الخلي عن الامتنان. القرطبي:17/263.
السؤال: هل في تعلم طالب العلم للصنائع والمهارات منقصة؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=34_11
#وقفة_تدبرية
٠
٠
Dr Maryam Fayyaz
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قبل ٤٤ أسبوعًا
·
المراجع
آية ١١٤:٢٠، ٢:٦٧، ٣٩:٥٣-٤٠، ١٠:٣٤-١١، ٥٥:١٢، ١٤:٢٨
Bismillah
In continuation from previous reflection
I have been thinking about it for quite some time now.
Especially the part about creativity,
about career,
about becoming someone.
Why is it that people assume
Islam does not care for this?
That faith is only prayer,
only fasting,
only waiting for the afterlife.
Why is 'becoming' treated
as if it is outside of religion?
Why do we believe
that working on ourselves,
sharpening our minds,
devel...
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٢٤
٦
Maryam Nazar
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قبل ٤ سنوات
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المراجع
آية ١٠:٣٤-١١
How grateful we believers must be to Allah swt for softening our heart to receive the message of islam.
ALHAMDULILLAHI RABBIL AALAMEEN......
Each day when we believers wakeup,we have to put on our battle gears which is a full length armor with perfectly balanced links/rings of true knowledge,taqwa,imaan,steadfastness,certainity.We have to strive consistently to make sure that rings in the chain doesnt break ,so as to get ourselves protected fro...
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٣
٠
A Siddiqui
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قبل ٥ سنوات
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المراجع
آية ١٠:٣٤-١٣
Do you have a task to do at work that you are dreading? A chore that you find very boring? An errand that you don't want to run? A team that is not easy to manage?
When I read these ayat, I was thinking about how we learn about the resources and skills that Allah blessed David (a) and Solomon (a) with and then we read that Allah ordered them to 'Work gratefully, O family of David!'
I asked myself, 'Am I working gratefully?' And I realized that ...
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٤٧
٢٣
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