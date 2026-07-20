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سبإ
١
١:٣٤
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخرة وهو الحكيم الخبير ١
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١
ٱلۡحَمۡدُ
لِلَّهِ
ٱلَّذِي
لَهُۥ
مَا
فِي
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَمَا
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَلَهُ
ٱلۡحَمۡدُ
فِي
ٱلۡأٓخِرَةِۚ
وَهُوَ
ٱلۡحَكِيمُ
ٱلۡخَبِيرُ
١
الثناء على الله بصفاته التي كلُّها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، الذي له ملك ما في السموات وما في الأرض، وله الثناء التام في الآخرة، وهو الحكيم في فعله، الخبير بشؤون خلقه.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
·
المراجع
آية ١:٣٤
افتتحت السورة ب(الحمد لله) للتنبيه على أن السورة تتضمن من دلائل تفرده بالإِلهية واتصافه بصفات العظمة ما يقتضي إنشاء الحمد له، والإِخبار باختصاصه به. ابن عاشور:22/135.
السؤال: ما مناسبة افتتاح سورة سبأ ب(الحمد لله)؟
وفي هذه الصلة تعريض بكفران المشركين؛ الذين حمدوا أشياء ليس لها في هذه العوالم أدنى تأثير، ولا لها بما تحتوي عليه أدنى شعور، ونَسُوا حمد مالكها وسائر ما في السماوات والأرض. ابن عاشور:22/136.
السؤال: ما فائدة صلة الموصول في الآية الكر...
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٠
٠
R. Ebied
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قبل ٤ سنوات
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المراجع
آية ١:٦، ١٨:٣٠، ١:٣٥، ٦٣:٢٩، ٢:١، ١:٦٤، ٣٦:٤٥، ١:٣٤، ٢٥:٣١
I was reflecting on the use of the word 'hamd', (praise) in the Quran, and I was drawn to how many of the verses that cite 'hamd' describe Allah in relation to the heavens and the earth and Lord of the Worlds. He (SwT) is described as The Creator, Owner, Originator, Lord of the heavens and the earth.
It makes me think that these verses remind us to praise The One who created everything in our existence, in our experiences, to praise Him for t...
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١٩
٢
A Siddiqui
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قبل ٤ سنوات
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المراجع
آية ١:٣٤-٢
'...whatever descends from the sky and whatever ascends into it.'
This part of ayah 34:2 made me think of the millions of planes, passengers, and packages that ascend and descend to and from the sky every year. It reminds me of that helpless feeling I have as a human being when my luggage gets lost or misplaced. I am so weak, and my knowledge is so limited, whereas my Lord is the All Wise and All-Aware (Al-Hakeem, Al-Khabir)
Thank you, Allah, f...
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