О нас
Quran.com был основан в 1995 году. Цель веб-сайта - облегчить каждому чтение, изучение и изучение Корана. Проект с открытым исходным кодом построен в результате сотрудничества между членами основной команды и командой Tarteel .
Кредиты
Этот проект был бы невозможен без множества библиотек и проектов с открытым исходным кодом, которые мы использовали:
- Танзил : международный коранический проект, направленный на предоставление проверенного точного текста Корана.
- QuranComplex : Комплекс печати Корана короля Фахда является лидером в служении Славному Корану и его наукам, переводу его значений и защите Корана от искажения за счет оптимального использования передовые технологии в области печати, аудиозаписи, электронных публикаций и цифровых приложений.
- Collin Fair : инструмент для точной сегментации записанного чтения Корана.
- QuranEnc : портал, на котором представлены бесплатные и надежные переводы значений и толкований благородного Корана на многие языки мира.
- Zekr : инструмент для изучения Корана на открытой платформе, позволяющий просматривать и исследовать Коран.
- Lokalize : система автоматизированного перевода, ориентированная на производительность и обеспечение качества и обеспечивающая непрерывный рабочий процесс локализации.
- Vercel : это платформа развертывания и совместной работы для разработчиков внешнего интерфейса, которая ставит на первое место разработчика внешнего интерфейса, предоставляя им комплексные инструменты для создания высокопроизводительных веб-сайтов и приложений.