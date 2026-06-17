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محمد
٥
٥:٤٧
سيهديهم ويصلح بالهم ٥
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥
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العربية
تفسير السعدي
{ سَيَهْدِيهِمْ }
إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة،
{ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ }
أي: حالهم وأمورهم، وثوابهم يكون صالحا كاملا لا نكد فيه، ولا تنغيص بوجه من الوجوه.