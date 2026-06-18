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محمد
٢١
٢١:٤٧
طاعة وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ٢١
طَاعَةٌۭ وَقَوْلٌۭ مَّعْرُوفٌۭ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًۭا لَّهُمْ ٢١
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Rebar Kurdish Tafsir
[
طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ
] ئهگهر گوێڕایهڵی خوای گهورهیان بكردایه وه وتهی باشیان بوتایه ئهمه باشتر بوو بۆیان [
فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ
] وه كاتێك كه كارهكه جدی بوو، وه كوشتاری كافران دهستیپێكرد [
فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (٢١)
] ئهگهر لهگهڵ خوای گهوره ڕاستیان بكردایهو ئیمانیان بهێنایهو گوێڕایهڵی خوای گهورهیان بكردایه ئهوه بۆیان باشتر بوو لهوهی كه سهرپێچی خوای گهوره بكهن.