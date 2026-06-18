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محمد
١٨
١٨:٤٧
فهل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم ١٨
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةًۭ ۖ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ ١٨
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا
] ئایا چاوهڕێی چ شتێكن جگه له هاتنی قیامهت نهبێ كه له ناكاودا دێت كه زۆربهی نیشانهكانی هاتووه [
فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (١٨)
] وه كاتێكیش كه قیامهت هات ئهو كاته یادخستنهوهو تهوبه كردن و ئیمان هێنان سوودیان پێ ناگهیهنێ.