تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
محمد
١١
١١:٤٧
ذالك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم ١١
ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَأَنَّ ٱلْكَـٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ١١
ﳒ
ﳓ
ﳔ
ﳕ
ﳖ
ﳗ
ﳘ
ﳙ
ﳚ
ﳛ
ﳜ
ﳝ
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{خواى گهوره دۆست و پشتیوان و سهرخهرى باوهڕدارانه} [
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (١١)
] لهبهر ئهوهی خوای گهوره دۆست و پشتیوان و سهرخهری باوهڕدارانه، وه كافرانیش هیچ دۆست و سهرخهرو پشتیوانێكیان نیه، له جهنگی ئوحود (ئهبو سوفیان) وتی: ئێمه (عوززا) مان ههیهو ئێوه (عوززا)تان نیه، پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئایا وهڵامی نادهنهوه؟ وتیان: بڵێین چی؟ فهرمووی: بڵێن: (خوای گهوره دۆست و سهرخهرو پشتیوانی ئێمهیهو ئێوه دۆست و سهرخهرو پشتیوانتان نیه).