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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة مريم، الآية 7
مريم
٧
٧:١٩
يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ٧
يَـٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَـٰمٍ ٱسْمُهُۥ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُۥ مِن قَبْلُ سَمِيًّۭا ٧
يَٰزَكَرِيَّآ
ﱶ
إِنَّا
ﱷ
نُبَشِّرُكَ
ﱸ
بِغُلَٰمٍ
ﱹ
ٱسۡمُهُۥ
ﱺ
يَحۡيَىٰ
ﱻ
لَمۡ
ﱼ
نَجۡعَل
ﱽ
لَّهُۥ
ﱾ
مِن
ﱿ
قَبۡلُ
ﲀ
سَمِيّٗا
ﲁ
٧
ﲂ
يا زكريا إنَّا نبشرك بإجابة دعائك، قد وهبنا لك غلامًا اسمه يحيى، لم نُسَمِّ أحدًا قبله بهذا الاسم.
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