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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة مريم، الآية 54
مريم
٥٤
٥٤:١٩
واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ٥٤
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِسْمَـٰعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًۭا نَّبِيًّۭا ٥٤
وَٱذۡكُرۡ
ﱑ
فِي
ﱒ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱓ
إِسۡمَٰعِيلَۚ
ﱔﱕ
إِنَّهُۥ
ﱖ
كَانَ
ﱗ
صَادِقَ
ﱘ
ٱلۡوَعۡدِ
ﱙ
وَكَانَ
ﱚ
رَسُولٗا
ﱛ
نَّبِيّٗا
ﱜ
٥٤
ﱝ
واذكر - أيها الرسول - في هذا القرآن خبر إسماعيل عليه السلام، إنه كان صادقًا في وعده فلم يَعِد شيئًا إلا وفَّى به، وكان رسولا نبيًا.
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