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مريم
٣٠
٣٠:١٩
قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا ٣٠
قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَـٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّۭا ٣٠
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Rebar Kurdish Tafsir
[
آتَانِيَ الْكِتَابَ
] وه له داهاتوودا خوای گهوره ئینجیلم پێ ئهبهخشێ [
وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (٣٠)
] وه دهمكات به پێغهمبهر.