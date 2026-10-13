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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة مريم، الآية 3
مريم
٣
٣:١٩
اذ نادى ربه نداء خفيا ٣
إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّۭا ٣
إِذۡ
ﱉ
نَادَىٰ
ﱊ
رَبَّهُۥ
ﱋ
نِدَآءً
ﱌ
خَفِيّٗا
ﱍ
٣
ﱎ
إذ دعا ربه سرًا; ليكون أكمل وأتم إخلاصًا لله، وأرجى للإجابة.
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Tafsir Fathul Majid
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