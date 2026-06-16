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مريم
٢٩
٢٩:١٩
فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ٢٩
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّۭا ٢٩
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العربية
تفسير السعدي
فأشارت لهم إليه،
أي:
كلموه. وإنما أشارت لذلك، لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لها، أن،
تقول:
{ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ْ}
فلما أشارت إليهم بتكليمه،
تعجبوا من ذلك وقالوا:
{ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ْ}
لأن ذلك لم تجر به عادة، ولا حصل من أحد في ذلك السن.