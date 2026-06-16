تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
مريم
٢٨
٢٨:١٩
يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا ٢٨
يَـٰٓأُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍۢ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّۭا ٢٨
ﱡ
ﱢ
ﱣ
ﱤ
ﱥ
ﱦ
ﱧ
ﱨ
ﱩ
ﱪ
ﱫ
ﱬ
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
يَا أُخْتَ هَارُونَ
] ئهی خوشكی هارون واته: له عیبادهتدا تۆ خۆت ئهچواند به هارون پێغهمبهر- صلى الله عليه وسلم -، یاخود هارون پیاوچاكێك بووه له ناویاندا وتوویانه: ئهی وهكو ئهو پیاوچاكه، یاخود وتراوه: پیاو خراپێك بووه وتوویانه: ئهی خوشكی ئهو پیاوخراپه وهكو ئهو خراپهت كردووه [
مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ
] بهڕاستی تۆ باوكت پیاوێكی خراپ نهبووه [
وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (٢٨)
] وه دایكیشت داوێن پیس نهبووه ئیتر تۆ ئهم منداڵهت له كوێ هێنا.