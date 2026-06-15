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مريم
٢٤
٢٤:١٩
فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ٢٤
فَنَادَىٰهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّۭا ٢٤
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تفسير السعدي
فحينئذ سكن الملك روعها وثبت جأشها وناداها من تحتها، لعله في مكان أنزل من مكانها،
وقال لها:
لا تحزني،
أي:
لا تجزعي ولا تهتمي، فــ
{ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ْ}
أي: نهرا تشربين منه.