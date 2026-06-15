تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
مريم
٢٢
٢٢:١٩
۞ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ٢٢
۞ فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًۭا قَصِيًّۭا ٢٢
ﲫ ﲬ
ﲭ
ﲮ
ﲯ
ﲰ
ﲱ
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَحَمَلَتْهُ
] ئهو كاته جبریل فووی كرده ناو ملوانی كراسهكهى یهكسهر به ئیزنی خوای گهوره حهملی بوو [
فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (٢٢)
] ڕۆیشت و دووركهوتهوه بۆ شوێنێكی دوور.