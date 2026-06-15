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مريم
١٨
١٨:١٩
قالت اني اعوذ بالرحمان منك ان كنت تقيا ١٨
قَالَتْ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَـٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّۭا ١٨
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ
] مهریهم وایزانی ئهم پیاوه ئهیهوێ زیانی پێ بگهیهنێت و تووشی خراپهی بكات بۆیه فهرمووی: پهنا ئهگرم به پهروهردگاری بهڕهحم و سۆزو میهرهبان له تۆ [
إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (١٨)
] ئهگهر تۆ كهسێكی تهقوای خوای گهوره ئهكهی لێم دووركهوه.