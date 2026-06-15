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مريم
١٧
١٧:١٩
فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ١٧
فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًۭا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًۭا سَوِيًّۭا ١٧
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا
] لهوێ پهردهی ههڵخست بۆ ئهوهی خهڵكی نهیبینێ له كاتی عیبادهت كردنی خوای گهورهدا [
فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا
] جبریلمان نارد بۆ لای مهریهم [
فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (١٧)
] خۆی لهسهر شێوهی مرۆڤێكی تهواو نیشان دا.