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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة مريم، الآية 10
مريم
١٠
١٠:١٩
قال رب اجعل لي اية قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ١٠
قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّىٓ ءَايَةًۭ ۚ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَـٰثَ لَيَالٍۢ سَوِيًّۭا ١٠
قَالَ
ﲡ
رَبِّ
ﲢ
ٱجۡعَل
ﲣ
لِّيٓ
ﲤ
ءَايَةٗۖ
ﲥﲦ
قَالَ
ﲧ
ءَايَتُكَ
ﲨ
أَلَّا
ﲩ
تُكَلِّمَ
ﲪ
ٱلنَّاسَ
ﲫ
ثَلَٰثَ
ﲬ
لَيَالٖ
ﲭ
سَوِيّٗا
ﲮ
١٠
ﲯ
قال زكريا زيادة في اطمئنانه:
ربِّ اجعل لي علامة على تحقُّق ما بَشَّرَتْني به الملائكة،
قال:
علامتك أن لا تقدر على كلام الناس مدة ثلاث ليال وأيامها، وأنت صحيح معافى.
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