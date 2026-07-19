تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
لقمان
٦
٦:٣١
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولايك لهم عذاب مهين ٦
وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍۢ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌۭ مُّهِينٌۭ ٦
وَمِنَ
ٱلنَّاسِ
مَن
يَشۡتَرِي
لَهۡوَ
ٱلۡحَدِيثِ
لِيُضِلَّ
عَن
سَبِيلِ
ٱللَّهِ
بِغَيۡرِ
عِلۡمٖ
وَيَتَّخِذَهَا
هُزُوًاۚ
أُوْلَٰٓئِكَ
لَهُمۡ
عَذَابٞ
مُّهِينٞ
٦
ومن الناس مَن يشتري لَهْو الحديث -وهو كل ما يُلهي عن طاعة الله ويصد عن مرضاته- ليضلَّ الناس عن طريق الهدى إلى طريق الهوى، ويتخذ آيات الله سخرية، أولئك لهم عذاب يهينهم ويخزيهم.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
تدبر
التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
تابع
قبل ٣٧ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٦:٣١
قال أبو الصهباء البكري: سألت ابن مسعود عن هذه الآية فقال: "هو الغناء، والله الذي لا إله إلا هو"؛ يرددها ثلاث مرات. وقال إبراهيم النخعي: "الغناء ينبت النفاق في القلب"،... وقيل: "الغناء رقية الزنا". البغوي:3/506.
السؤال: من خلال هذه الآية: بيّن مفاسد الغناء، وخطره من كلام السلف.
(لهو الحديث) أي: ما يلهي من الأشياء المتجددة التي تستلذ، فيقطع بها الزمان من: الغناء، والمضحكات، وكل شيء لا اعتبار فيه؛ فيوصل النفس بما أوصلها إليه من اللذة إلى مجرد الطبع...
عرض المزيد
٠
٠
Dr Maryam Fayyaz
تابع
قبل سنتين
·
المراجع
آية ٦:٣١
﷽
But among humankind are those
who purchase amusing tales
to lead astray from the way of Allah
without any knowledge
and to make a mockery of it
For them is a degrading punishment (31:6)
In this time and age, we are witnessing a relentless surge of empty entertainment, wrapped up in superficial glitz and glamour.
The ever-expanding landscape of social media seems to be crafting stories, not for meaning or depth, but for the sake of amusement...
عرض المزيد
١٢
١
Munther El-Alami
تابع
قبل سنتين
·
المراجع
آية ٦:٣١-٧، ١٢:٣١، ٣٢:٨-٣٣
According to Ibn Ashur's tafsir, the و at the start of 31:12 is meant to connect and contrast Sayyidna Luqman with a man whom Allah references in 31:6-7. This man's identity was preserved by the mufasiroon, he was النَّضْرِ بْنِ الحارِثِ.
As I read about him, a few thoughts struck me:
1) Historians rank him at the same level of animosity towards Islam as Abu Jahl, Ubay bin Khalaf, Abu Lahab, Abu Sufyan, etc - with some claiming him to be the mo...
عرض المزيد
١٠
٣
استكشف مجتمع التدبر
الآية السابقة
الآية التالية