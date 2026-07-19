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لقمان
٤
٤:٣١
الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون ٤
ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤
ٱلَّذِينَ
يُقِيمُونَ
ٱلصَّلَوٰةَ
وَيُؤۡتُونَ
ٱلزَّكَوٰةَ
وَهُم
بِٱلۡأٓخِرَةِ
هُمۡ
يُوقِنُونَ
٤
الذين يؤدون الصلاة كاملة في أوقاتها ويؤتون الزكاة المفروضة عليهم لمستحقيها، وهم بالبعث والجزاء في الدار الآخرة يوقنون.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٤:٣١
خَصَّ من العمل عملين فاضلين: الصلاة؛ المشتملة على الإخلاص، ومناجاة الله تعالى، والتعبد العام للقلب واللسان والجوارح، المعينة على سائر الأعمال، والزكاة؛ التي تزكي صاحبها من الصفات الرذيلة، وتنفع أخاه المسلم، وتسد حاجته، ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على محبته للمال؛ فيخرج محبوبه من المال لما هو أحب إليه، وهو طلب مرضاة الله. السعدي:646
السؤال: لماذا خُصَّ هذان العملان دون سائر الأعمال؟
(الذين يقيمون الصلاة) أي: يجعلونها كأنها قائمة؛ بفعلها بسب...
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Munther El-Alami
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قبل سنتين
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المراجع
آية ٣:٣١-٥
هُدًى is mentioned twice in the first 5 ayahs of Surat Luqman. Initially to refer to the Book that is filled with Wisdom, but then to refer to the state of the Muhsineen. Allah is telling me that (1) the book is a Guide and (2) the manifestation of guidance is to be written among the Muhsineen. A Muhsin is someone who is the personification of ihsaan - of worshipping Allah as if I see Him - and Allah clarifies that among the most present actions ...
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