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لقمان
١٣
١٣:٣١
واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ١٣
وَإِذْ قَالَ لُقْمَـٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَـٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌۭ ١٣
وَإِذۡ
قَالَ
لُقۡمَٰنُ
لِٱبۡنِهِۦ
وَهُوَ
يَعِظُهُۥ
يَٰبُنَيَّ
لَا
تُشۡرِكۡ
بِٱللَّهِۖ
إِنَّ
ٱلشِّرۡكَ
لَظُلۡمٌ
عَظِيمٞ
١٣
واذكر -أيها الرسول-
نصيحة لقمان لابنه حين قال له واعظًا:
يا بنيَّ لا تشرك بالله فتظلم نفسك؛ إن الشرك لأعظم الكبائر وأبشعها.
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التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
·
المراجع
آية ١٣:٣١
ابتدأ لقمان موعظة ابنه بطلب إقلاعه عن الشرك بالله؛ لأن النفس المعرّضة للتزكية والكمال يجب أن يقدم لها قبل ذلك تخليتُها عن مبادئ الفساد والضلال. ابن عاشور:21/155.
السؤال: لماذا ابتدأ لقمان -عليه السلام- بنهي ابنه عن الشرك؟
يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه، وأحبهم إليه؛ فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف. ابن كثير:3/428.
السؤال: ما الفائدة من كون الوصايا كانت لابنه؟
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Suleiman Hani
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قبل ٢٠ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٣:٣١
Leadership That Starts With Relationship
The Qur’an teaches that guidance is not only correct information, it is also a merciful delivery that reaches the heart. Luqman’s first lesson is tone and closeness, reminding you that leadership at home is built through patience, consistency, and love with boundaries, and that the people closest to you are often the truest mirror of your character.
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#QuranicLeadership
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Munther El-Alami
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قبل سنتين
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المراجع
آية ١٢:٣١-١٩
Luqman's (عليه السلام) advice to his son is something I wanted to spend time on since being blessed with my firstborn, alhamdulillah.
At the outset, Allah ﷻ established that Luqman (عليه السلام) was given wisdom and that wisdom, along with all other blessings, necessitates gratitude.
Then Luqman begins advising his son:
1) Be a monotheist
At which point Allah ﷻ clarifies that children must be grateful to their parents, reminding us both about...
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