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۞ قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب
۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ لَنُخْرِجَنَّكَ يَـٰشُعَيْبُ

والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِى مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ
كنا كارهين ٨٨ قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد
كُنَّا كَـٰرِهِينَ ٨٨ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِى مِلَّتِكُم بَعْدَ
٨٨
اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء
إِذْ نَجَّىٰنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ
الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح
ٱللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا ٱفْتَحْ
بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ٨٩ وقال الملا
بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَـٰتِحِينَ ٨٩ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ
٨٩
الذين كفروا من قومه لين اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ لَئِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًۭا لَّخَـٰسِرُونَ
٩٠ فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين ٩١ الذين
٩٠ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَـٰثِمِينَ ٩١ ٱلَّذِينَ
٩٠
٩١
كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا
كَذَّبُوا۟ شُعَيْبًۭا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا۟ فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ شُعَيْبًۭا كَانُوا۟
هم الخاسرين ٩٢ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم
هُمُ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٩٢ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَـٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ
٩٢
رسالات ربي ونصحت لكم فكيف اسى على قوم
رِسَـٰلَـٰتِ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍۢ
كافرين ٩٣ وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها
كَـٰفِرِينَ ٩٣ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍۢ مِّن نَّبِىٍّ إِلَّآ أَخَذْنَآ أَهْلَهَا
٩٣
بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ٩٤ ثم بدلنا
بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ٩٤ ثُمَّ بَدَّلْنَا
٩٤
مكان السيية الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا
مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا۟ وَّقَالُوا۟ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا
الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ٩٥
ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَـٰهُم بَغْتَةًۭ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩٥
٩٥

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