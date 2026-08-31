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٥٨. المجادلة

المجادلة

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قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله
قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَـٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ

والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير ١ الذين يظاهرون
وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ١ ٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ
١
منكم من نسايهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللايي
مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَـٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَـٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّـٰٓـِٔى
ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان
وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًۭا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًۭا ۚ وَإِنَّ
الله لعفو غفور ٢ والذين يظاهرون من نسايهم ثم يعودون
ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌۭ ٢ وَٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ
٢
لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذالكم توعظون
لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ
به والله بما تعملون خبير ٣ فمن لم يجد فصيام شهرين
بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌۭ ٣ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
٣
متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين
مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ
مسكينا ذالك لتومنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله
مِسْكِينًۭا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ
وللكافرين عذاب اليم ٤ ان الذين يحادون الله ورسوله
وَلِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ
٤
كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات
كُبِتُوا۟ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَـٰتٍۭ بَيِّنَـٰتٍۢ ۚ
وللكافرين عذاب مهين ٥ يوم يبعثهم الله جميعا فينبيهم
وَلِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابٌۭ مُّهِينٌۭ ٥ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًۭا فَيُنَبِّئُهُم
٥
بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ٦
بِمَا عَمِلُوٓا۟ ۚ أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ شَهِيدٌ ٦
٦

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