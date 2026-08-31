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۞ اليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اكمامها
۞ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَٰتٍۢ مِّنْ أَكْمَامِهَا

وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ
شركايي قالوا اذناك ما منا من شهيد ٤٧ وضل عنهم
شُرَكَآءِى قَالُوٓا۟ ءَاذَنَّـٰكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍۢ ٤٧ وَضَلَّ عَنْهُم
٤٧
ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص ٤٨
مَّا كَانُوا۟ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَظَنُّوا۟ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍۢ ٤٨
٤٨
لا يسام الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فييوس
لَّا يَسْـَٔمُ ٱلْإِنسَـٰنُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَـُٔوسٌۭ
قنوط ٤٩ ولين اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته
قَنُوطٌۭ ٤٩ وَلَئِنْ أَذَقْنَـٰهُ رَحْمَةًۭ مِّنَّا مِنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ
٤٩
ليقولن هاذا لي وما اظن الساعة قايمة ولين رجعت الى
لَيَقُولَنَّ هَـٰذَا لِى وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةًۭ وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ
ربي ان لي عنده للحسنى فلننبين الذين كفروا بما عملوا
رَبِّىٓ إِنَّ لِى عِندَهُۥ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟
ولنذيقنهم من عذاب غليظ ٥٠ واذا انعمنا على الانسان
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍۢ ٥٠ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَـٰنِ
٥٠
اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض
أَعْرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍۢ
٥١ قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به
٥١ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِۦ
٥١
من اضل ممن هو في شقاق بعيد ٥٢ سنريهم اياتنا
مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍۢ ٥٢ سَنُرِيهِمْ ءَايَـٰتِنَا
٥٢
في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق
فِى ٱلْـَٔافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ
اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد ٥٣ الا انهم
أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ شَهِيدٌ ٥٣ أَلَآ إِنَّهُمْ
٥٣
في مرية من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط ٥٤
فِى مِرْيَةٍۢ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَآ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍۢ مُّحِيطٌۢ ٥٤
٥٤

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