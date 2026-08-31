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۞ وما ابري نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي
۞ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ

ان ربي غفور رحيم ٥٣ وقال الملك ايتوني به استخلصه
إِنَّ رَبِّى غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٥٣ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ
٥٣
لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين ٥٤
لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌۭ ٥٤
٥٤
قال اجعلني على خزاين الارض اني حفيظ عليم ٥٥ وكذالك
قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌۭ ٥٥ وَكَذَٰلِكَ
٥٥
مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب
مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ
برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ٥٦ ولاجر
بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٦ وَلَأَجْرُ
٥٦
الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون ٥٧ وجاء
ٱلْـَٔاخِرَةِ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٧ وَجَآءَ
٥٧
اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون
إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ
٥٨ ولما جهزهم بجهازهم قال ايتوني باخ لكم من ابيكم الا
٥٨ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِى بِأَخٍۢ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا
٥٨
ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين ٥٩ فان لم تاتوني
تَرَوْنَ أَنِّىٓ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ٥٩ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى
٥٩
به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ٦٠ قالوا سنراود عنه اباه
بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ٦٠ قَالُوا۟ سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ
٦٠
وانا لفاعلون ٦١ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم
وَإِنَّا لَفَـٰعِلُونَ ٦١ وَقَالَ لِفِتْيَـٰنِهِ ٱجْعَلُوا۟ بِضَـٰعَتَهُمْ فِى رِحَالِهِمْ
٦١
لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون
لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
٦٢ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل
٦٢ فَلَمَّا رَجَعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَبِيهِمْ قَالُوا۟ يَـٰٓأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ
٦٢
فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون ٦٣
فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ٦٣
٦٣

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