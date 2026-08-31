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۞ انما السبيل على
۞ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى
۞ إِنَّمَا
ٱلسَّبِيلُ
عَلَى
الذين يستاذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا
ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوا۟ بِأَن يَكُونُوا۟
ٱلَّذِينَ
يَسۡتَـٔۡذِنُونَكَ
وَهُمۡ
أَغۡنِيَآءُۚ
رَضُواْ
بِأَن
يَكُونُواْ
مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ٩٣
مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٩٣
مَعَ
ٱلۡخَوَالِفِ
وَطَبَعَ
ٱللَّهُ
عَلَىٰ
قُلُوبِهِمۡ
فَهُمۡ
لَا
يَعۡلَمُونَ
٩٣
٢٠١