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۞ انما السبيل على
۞ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى

الذين يستاذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا
ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوا۟ بِأَن يَكُونُوا۟
مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ٩٣
مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٩٣
٩٣

٢٠١