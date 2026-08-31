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۞ واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول
۞ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍۢ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ

ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان
وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن
كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان
كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ
يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ٤١ اذ
يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌ ٤١ إِذْ
٤١
انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب
أَنتُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكْبُ
اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد
أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَٱخْتَلَفْتُمْ فِى ٱلْمِيعَـٰدِ ۙ
ولاكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من
وَلَـٰكِن لِّيَقْضِىَ ٱللَّهُ أَمْرًۭا كَانَ مَفْعُولًۭا لِّيَهْلِكَ مَنْ
هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله
هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍۢ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَىَّ عَنۢ بَيِّنَةٍۢ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ
لسميع عليم ٤٢ اذ يريكهم الله في منامك قليلا
لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ٤٢ إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِى مَنَامِكَ قَلِيلًۭا ۖ
٤٢
ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر
وَلَوْ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًۭا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَـٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ
ولاكن الله سلم انه عليم بذات الصدور ٤٣ واذ
وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤٣ وَإِذْ
٤٣
يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم
يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِىٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًۭا وَيُقَلِّلُكُمْ
في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله
فِىٓ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ ٱللَّهُ أَمْرًۭا كَانَ مَفْعُولًۭا ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ
ترجع الامور ٤٤ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فية
تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٤٤ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةًۭ
٤٤
فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ٤٥
فَٱثْبُتُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًۭا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٤٥
٤٥

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