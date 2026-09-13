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Tafsir Fathul Majid التفسير: ابراهيم آية 6
ابراهيم
٦
٦:١٤
واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ انجاكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذالكم بلاء من ربكم عظيم ٦
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَىٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌۭ ٦
وَإِذۡ
ﱁ
قَالَ
ﱂ
مُوسَىٰ
ﱃ
لِقَوۡمِهِ
ﱄ
ٱذۡكُرُواْ
ﱅ
نِعۡمَةَ
ﱆ
ٱللَّهِ
ﱇ
عَلَيۡكُمۡ
ﱈ
إِذۡ
ﱉ
أَنجَىٰكُم
ﱊ
مِّنۡ
ﱋ
ءَالِ
ﱌ
فِرۡعَوۡنَ
ﱍ
يَسُومُونَكُمۡ
ﱎ
سُوٓءَ
ﱏ
ٱلۡعَذَابِ
ﱐ
وَيُذَبِّحُونَ
ﱑ
أَبۡنَآءَكُمۡ
ﱒ
وَيَسۡتَحۡيُونَ
ﱓ
نِسَآءَكُمۡۚ
ﱔﱕ
وَفِي
ﱖ
ذَٰلِكُم
ﱗ
بَلَآءٞ
ﱘ
مِّن
ﱙ
رَّبِّكُمۡ
ﱚ
عَظِيمٞ
ﱛ
٦
ﱜ
واذكر -أيها الرسول-
لقومك قصة موسى حين قال لبني إسرائيل:
اذكروا نعمة الله عليكم حين أنجاكم من فرعون وأتباعه يذيقونكم أشد العذاب، ويذبِّحون أبناءكم الذكور، حتى لا يأتي منهم من يستولي على مُلْك فرعون، ويستبقون نساءكم للخدمة والامتهان، وفي ذلكم البلاء والإنجاء اختبار لكم من ربكم عظيم.
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