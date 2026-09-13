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Tafsir Fathul Majid التفسير: ابراهيم آية 2
ابراهيم
٢
٢:١٤
الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد ٢
ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌۭ لِّلْكَـٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍۢ شَدِيدٍ ٢
ٱللَّهِ
ﱤ
ٱلَّذِي
ﱥ
لَهُۥ
ﱦ
مَا
ﱧ
فِي
ﱨ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱩ
وَمَا
ﱪ
فِي
ﱫ
ٱلۡأَرۡضِۗ
ﱬﱭ
وَوَيۡلٞ
ﱮ
لِّلۡكَٰفِرِينَ
ﱯ
مِنۡ
ﱰ
عَذَابٖ
ﱱ
شَدِيدٍ
ﱲ
٢
ﱳ
هذا القرآن كتاب أوحيناه إليك -أيها الرسول- لتُخرج به البشر من الضلال والغيِّ إلى الهدى والنور -بإذن ربهم وتوفيقه إياهم- إلى الإسلام الذي هو طريق الله الغالب المحمود في كل حال، الله الذي له ما في السموات وما في الأرض، خلقًا وملكًا وتصرُّفًا، فهو الذي يجب أن تكون العبادة له وحده. وسوف يصيب الذين لم يؤمنوا بالله ولم يتبعوا رسله يوم القيامة هلاك وعذاب شديد.
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