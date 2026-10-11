تفسير تفسير السعدي: سورة هود، الآية 6

Всевышний Аллах обязался обеспечивать пропитанием и мирским уделом все живые существа, обитающие на поверхности земли, будь то люди либо животные, обитающие на суше или в воде. Все они получают пропитание от Аллаха. Ему ведомо о местах обитания и проживания Своих творений, а также о местах, куда они направляются и приходят. Все подробности их существования на земле записаны в Хранимой скрижали, в которой содержатся знания обо всем, чему суждено произойти на небесах и земле. Все это изначально было известно Аллаху и записано письменной тростью. Аллах пожелал, чтобы все произошло именно так, как это должно произойти, и чтобы каждое творение сполна получило пропитание. А это значит, что сердца творений должны полагаться на Господа, который обязался обеспечить их мирским уделом, и доподлинно знает о них и их качествах.