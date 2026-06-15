تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
هود
٤٢
٤٢:١١
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ٤٢
وَهِىَ تَجْرِى بِهِمْ فِى مَوْجٍۢ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُۥ وَكَانَ فِى مَعْزِلٍۢ يَـٰبُنَىَّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٤٢
ﲋ
ﲌ
ﲍ
ﲎ
ﲏ
ﲐ
ﲑ
ﲒ
ﲓ
ﲔ
ﲕ
ﲖ
ﲗ
ﲘ
ﲙ
ﲚ
ﲛ
ﲜ
ﲝ
ﲞ
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ نوح پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- بانگی كوڕەكەی دەكات: سەركەوە ناو كەشتییەكە} [
وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا
] نوحیش -
صلی الله علیه وسلم
- بانگی له یهكێك له كوڕهكانی كرد كه كافر بوو، وه دوور بوو له نوحهوه: ئهی كوڕی خۆم باوهڕ بێنهو لهگهڵماندا سهربكهوه [
وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (٤٢)
] وه لهگهڵ كافران و بێ باوهڕاندا مهبه ئهوانهی له دهرهوهی كهشتیهكهن و نوقمى ئاوهكه دهبن.